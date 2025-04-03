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Оператор ГТС виконав один із «маяків» МВФ - пройшов оцінку роботи наглядової ради
16:57 03.04.2025 |
"Оператор ГТС України" виконав один із "маяків" меморандуму між Міжнародним валютним фондом і Україною, що передбачав проведення незалежної оцінки наглядової ради.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Згідно аудиторського висновку, виявлені за результатами оцінки наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» обставини свідчать про ефективну роботу його наглядової ради, а виявлені під час оцінювання недоліки не створюють суттєвих ризиків для діяльності товариства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оцінка Наглядової ради виконана аудиторською компанією AC Crowe Ukraine, яка була обрана за результатами проведення тендерної закупівлі на онлайн-платформі Prozorro.
Проведення незалежної оцінки наглядової ради ОГТСУ було одним із "маяків" передбачених меморандумом про економічну і фінансову політику між МВФ та Україною. У компанії наголосили, що "маяк" був виконаний вчасно - оцінка завершилась у березні 2025 року.
Ознайомитися з результатами незалежної оцінки Наглядової ради Товариства можна за посиланням.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у Меморандумі про економічну і фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (EFF) відтермінував чотири діючі структурні маяки для України, а також додав чотири нових. Зокрема, призначення нового керівника Бюро економічної безпеки перенесено з кінця лютого на кінець липня 2025 року, а подання законопроєкту про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору - з травня на вересень 2025 року.
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