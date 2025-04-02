Співвласник АТБ отримав «інвестняню» для проєкту з розроблення родовища графіту

Інвестиційна компанія BGV Group Management, що належить співвласнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу, стала учасником державної програми підтримки великих інвестицій, відомої як "інвестняня". Про це повідомила пресслужба компанії.

BGV Group Management уклала меморандум про співпрацю з Державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (Ukraine Invest) для того, аби залучити міжнародне фінансування та державну підтримку для проєкту BGV Graphite у видобувній галузі.

"Згідно з меморандумом Ukraine Invest надаватиме інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку у межах інвестиційної частини проєкту BGV Graphite та сприятиме ефективній взаємодії між інвесторами та державними органами", - зазначили у пресслужбі компанії.

BGV Graphite - це проєкт з розроблення Балахівського родовища графітових руд у Кіровоградській області. Він передбачає будівництво гірничо-збагачувального комбінату та заводу з виробництва сферичного графіту (SPG), який використовується для виготовлення літій-іонних батарей.

Компанія BGV Group Management вже шість років працює над цим проєктом, маючи на меті увійти до світового та європейського ланцюга постачання акумуляторних батарей.

Група BGV також розглядає можливість подальшого розширення виробничих потужностей, залежно від потреб ринку графіту та продуктів на його основі.

Проєкт BGV Graphite розвиває компанія "Розвиток Побужжя". До BGV Group Management також належать й інші компанії, які володіють спеціальними дозволами на видобуток графітових руд в Україні. Зокрема, Українська постачальна група, яка має спецдозвіл на видобуток на Зарічній ділянці Заваллівського родовища в Одеській області.