Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar на майже 425 000 грн

Антимонопольний комітет України 27 березня оштрафував ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" на 424 486 грн. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Причиною штрафу стало те, що І-ТРЕВЕЛС не відповіла на офіційний запит регулятора про надання інформації. Ця компанія управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, яка доступна через звичайний вебсайт, мобільну версію сайту та мобільний застосунок.

АМКУ визнав ненадання інформації порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і наклав на компанію штраф.

Регулятор зауважив, що під час розгляду справи І-ТРЕВЕЛС співпрацювала з комітетом, а також сприяла встановленню фактичних обставин.

"Товариство не заперечувало факту ненадання інформації на відповідну вимогу, однак зазначило, що це зумовлено збоєм внутрішньої комунікації ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", а не умисними діями щодо ухилення виконання вимоги комітету. До того ж ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" надало запитувану інформацію в повному обсязі, дізнавшись про факт ненадання інформації", - розповіли в АМКУ.

Комітет врахував це під час визначення штрафу, що вплинуло на зменшення його розміру.