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Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar на майже 425 000 грн
23:22 27.03.2025 |
Антимонопольний комітет України 27 березня оштрафував ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" на 424 486 грн. Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Причиною штрафу стало те, що І-ТРЕВЕЛС не відповіла на офіційний запит регулятора про надання інформації. Ця компанія управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, яка доступна через звичайний вебсайт, мобільну версію сайту та мобільний застосунок.
АМКУ визнав ненадання інформації порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і наклав на компанію штраф.
Регулятор зауважив, що під час розгляду справи І-ТРЕВЕЛС співпрацювала з комітетом, а також сприяла встановленню фактичних обставин.
"Товариство не заперечувало факту ненадання інформації на відповідну вимогу, однак зазначило, що це зумовлено збоєм внутрішньої комунікації ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", а не умисними діями щодо ухилення виконання вимоги комітету. До того ж ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" надало запитувану інформацію в повному обсязі, дізнавшись про факт ненадання інформації", - розповіли в АМКУ.
Комітет врахував це під час визначення штрафу, що вплинуло на зменшення його розміру.
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