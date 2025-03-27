100 метрів за півтори хвилини: в Україні випробовують нову машину для розмінування

Краматорський завод важкого верстатобудування розробив дистанційно керовану систему розмінування Germina URCM-3000, яка здатна розміновувати за один день до 5 гектарів і може витримати підрив протитанкової міни.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що із першим зразком в режимі піддослідної експлуатації зараз працює один з операторів протимінної діяльності, після чого машину відправлять на проходження сертифікації відповідності.

«Така машина - вдалий приклад використання технічних спроможностей виробника з урахуванням досвіду українських саперів. Я сподіваюся, що Germina успішно пройде сертифікацію і ми отримаємо українську машину розмінування з відмінними характеристиками. Понад 60% її компонентів - українського виробництва. Швидкість проходження 100-метрової ділянки, яку ми сьогодні бачили, вражає», - розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Машина із зануренням робочого органу у ґрунт на 5 сантиметрів пройшла 100-метрову ділянку за півтори хвилини. Ширина проходу при цьому становила 2,7 метра. Це дозволяє за годину проводити поверхневе очищення на ділянці площею один гектар, а за одну зміну - пʼять гектарів.

Під час демонстраційних випробувань Germina змогла знищити всі закладені на ділянці навчально-тренувальні макети вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкових мін ТМ62 та ПТМ4, протипіхотної фугасної міни, ручних гранат.

У машині використали двигун, шасі та гідравліку кращих європейських та американських виробників. Дистанційне керування машиною здійснюється на відстані до одного кілометра.

Технічний директор оператора UDS Едуард Драч, чия компанія працює із першим зразком машини, зазначив, що виробнику вдалося створити машину, яка має високу продуктивність, прохідність, легка в обслуговуванні, витримує вибух до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. "Така машина дозволить розміновувати аграрні землі значно швидше", - упевнений фахівець.

У першому півріччі UDS планують отримати від Краматорського заводу важкого верстатобудування пʼять машин Germina для виконання завдань з гуманітарного розмінування Київщини, Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Гарантійний термін експлуатації - три роки. Виробник заявляє, що машина в базовій комплектації попередньо коштуватиме 500 тисяч євро, що в рази дешевше за іноземні аналоги.