Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
100 метрів за півтори хвилини: в Україні випробовують нову машину для розмінування
09:43 27.03.2025 |
Краматорський завод важкого верстатобудування розробив дистанційно керовану систему розмінування Germina URCM-3000, яка здатна розміновувати за один день до 5 гектарів і може витримати підрив протитанкової міни.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що із першим зразком в режимі піддослідної експлуатації зараз працює один з операторів протимінної діяльності, після чого машину відправлять на проходження сертифікації відповідності.
«Така машина - вдалий приклад використання технічних спроможностей виробника з урахуванням досвіду українських саперів. Я сподіваюся, що Germina успішно пройде сертифікацію і ми отримаємо українську машину розмінування з відмінними характеристиками. Понад 60% її компонентів - українського виробництва. Швидкість проходження 100-метрової ділянки, яку ми сьогодні бачили, вражає», - розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
Машина із зануренням робочого органу у ґрунт на 5 сантиметрів пройшла 100-метрову ділянку за півтори хвилини. Ширина проходу при цьому становила 2,7 метра. Це дозволяє за годину проводити поверхневе очищення на ділянці площею один гектар, а за одну зміну - пʼять гектарів.
Під час демонстраційних випробувань Germina змогла знищити всі закладені на ділянці навчально-тренувальні макети вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкових мін ТМ62 та ПТМ4, протипіхотної фугасної міни, ручних гранат.
У машині використали двигун, шасі та гідравліку кращих європейських та американських виробників. Дистанційне керування машиною здійснюється на відстані до одного кілометра.
Технічний директор оператора UDS Едуард Драч, чия компанія працює із першим зразком машини, зазначив, що виробнику вдалося створити машину, яка має високу продуктивність, прохідність, легка в обслуговуванні, витримує вибух до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. "Така машина дозволить розміновувати аграрні землі значно швидше", - упевнений фахівець.
У першому півріччі UDS планують отримати від Краматорського заводу важкого верстатобудування пʼять машин Germina для виконання завдань з гуманітарного розмінування Київщини, Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини.
Гарантійний термін експлуатації - три роки. Виробник заявляє, що машина в базовій комплектації попередньо коштуватиме 500 тисяч євро, що в рази дешевше за іноземні аналоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
|Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте
|США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
|Макрон відкинув вимоги Росії послабити санкції для перемирʼя в Чорному морі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|100 метрів за півтори хвилини: в Україні випробовують нову машину для розмінування
|Укрзалізниця попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення
|Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку
|ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для «Нафтогазу» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони - Шмигаль
|«Енергоатом» домовився з Сенс Банком про фінасування закупівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4
|Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів
|Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда
Бізнес
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень