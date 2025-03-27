Укрзалізниця попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) попереджає про можливі тимчасові технічні перебої в роботі системи онлайн-продажів квитків, зокрема, можливі труднощі в роботі з застосунком, після відновлення.

"Система онлайн-продажів Укрзалізниці відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі", - повідомила прес-служба УЗ в четвер в телеграм-каналі.

У повідомленні сказано, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними у PDF-дублікатах на електронній пошті.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків - просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку, повідомили в УЗ.

"Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні о 6-й ранку УЗ повідомила, що за 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки атаки на ключові операційні системи залізниці їх вдалось частково відновити. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб, уточнили в компанії.

Як відомо, масштабний серверний збій, про який вперше було заявлено о 8:14 ранку 23 березня, стався через таргетовану кібератаку.