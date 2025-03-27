Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрзалізниця попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення
08:47 27.03.2025 |
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) попереджає про можливі тимчасові технічні перебої в роботі системи онлайн-продажів квитків, зокрема, можливі труднощі в роботі з застосунком, після відновлення.
"Система онлайн-продажів Укрзалізниці відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі", - повідомила прес-служба УЗ в четвер в телеграм-каналі.
У повідомленні сказано, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними у PDF-дублікатах на електронній пошті.
Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків - просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку, повідомили в УЗ.
"Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні о 6-й ранку УЗ повідомила, що за 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки атаки на ключові операційні системи залізниці їх вдалось частково відновити. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб, уточнили в компанії.
Як відомо, масштабний серверний збій, про який вперше було заявлено о 8:14 ранку 23 березня, стався через таргетовану кібератаку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
ТОП-НОВИНИ
|Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте
|США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
|Макрон відкинув вимоги Росії послабити санкції для перемирʼя в Чорному морі
|Макрон оголосив пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Укрзалізниця попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення
|Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку
|ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для «Нафтогазу» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони - Шмигаль
|«Енергоатом» домовився з Сенс Банком про фінасування закупівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4
|Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів
|Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда
Бізнес
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.