Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку

 

Національний банк у середу, 25 березня, відкликав банківську ліцензію в банку "Портал" та виключив його з державного реєстру банків. Таке рішення ухвалили на прохання самого банку, йдеться на сайті НБУ.

Банк "Портал" - невеликий банк з активами 232 млн грн. У вересні 2024 року його власник Ігор Колосніцин вирішив припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Банк "Портал" став десятим банком, який пішов з ринку з застосуванням такої процедури. Раніше нею скористалися БМ Банк, Діві Банк, Кредит Оптима Банк, Альпарі Банк тощо.

Перед тим як здати ліцензію, банк повинен погодити з НБУ план припинення діяльності та повністю виконати свої зобов'язання. Банк "Портал" виконав їх у лютому 2025 року.

Після його закриття в Україні залишається 60 банків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес