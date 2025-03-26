Фінансові новини
- |
- 26.03.25
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для «Нафтогазу» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони - Шмигаль
14:32 26.03.2025 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від Уряду Норвегії", - написал Шмигаль в телеграм-каналі.
За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть, - директор ЦРУ
|Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум
|Трамп припустив, що Росія може «зволікати» з мирною угодою
|Трамп: США «розглядають» умови РФ щодо перемир'я у морі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку
|ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для «Нафтогазу» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони - Шмигаль
|«Енергоатом» домовився з Сенс Банком про фінасування закупівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4
|Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів
|Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда
|Кабмін затвердив ціну та умови продажу будкомпанії «Укрбуд»
Бізнес
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.