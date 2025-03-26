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АНАЛІТИКА

ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для «Нафтогазу» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони - Шмигаль

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від Уряду Норвегії", - написал Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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