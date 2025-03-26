«Енергоатом» домовився з Сенс Банком про фінасування закупівлі у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4

НАЕК "Енергоатом" та АТ "Сенс Банк" співпрацюватимуть з питань організації фінансування для закупівлі обладнання болгарської АЕС Belene, необхідного для добудови енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, повідомив оператор АЕС.

Згідно з повідомленням "Енергоатома" в Телеграм у середу, його глава Петро Котін та голова правління Сенс Банку Олексій Ступак підписали меморандум про співробітництво задля нарощення в Україні атомних потужностей, зокрема добудови блоків Хмельницької АЕС.

"Сенс Банк та "Енергоатом" є партнерами вже понад 10 років, і ми раді розширити цю співпрацю таким стратегічним документом, як меморандум. Фінансування "Енергоатома" у перспективі стане вигідним як для бізнесу, так і для економіки України. Тому ми закликаємо інші банки приєднуватися до цієї ініціативи та робити свій внесок у розбудову потужної, стійкої та незалежної енергосистеми України", - прокоментував Ступак, слова якого наведені в повідомленні.

Він додав, що підписанню меморандуму передувала масштабна робота: від прийняття Верховною Радою України закону про дозвіл на закупівлю обладнання до його підписання президентом України Володимиром Зеленським.

"В умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України добудова енергоблоків на ХАЕС не лише значно посилить нашу енергомережу, а й дасть можливість українській економіці ефективно працювати під час повоєнного відновлення. І підписання сьогоднішнього меморандуму - це свідчення готовності працювати разом для забезпечення стабільного майбутнього України з чистою, доступною електроенергією", - зазначив Котін.

Згідно з документом, Сенс Банк запрошуватиме інші банки до співробітництва в організації фінансування необхідного обладнання.

Як повідомлялося, згідно з Законом України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Вартість такого придбання у законі не вказується. Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн, а уряд підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту.

Глава Міненерго України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку лютого зазначав, що певні напрацювання з банками щодо надання кредиту на ХАЕС-3,4 є, але серйозно банки розглядатимуть це питання тільки після прийняття закону про закупівлю обладнання.

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 липня 2018 року №579-р ТЕО будівництва ХАЕС-3,4, його загальна кошторисна вартість у цінах на 5 травня 2017 року, в тому числі будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат, становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива становить 4,47 млрд грн.