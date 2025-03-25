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Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів
15:56 25.03.2025 |
Державна податкова службі викрила схему "дроблення бізнесу" у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.
Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Telegram.
Він не уточнює назв мереж, але зазначив, що ці "торгові мережі з продажу техніки бренду Apple мають понад 160 магазинів по країні". За даними ЕП, йдеться про "Ябко" та Yabluka.
Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки.
Лише за вихідні в межах майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, податківці виявили 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів - по суті підробних папірців, які лише імітують чеки.
"Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази. За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн грн", - зазначив Кравченко.
Крім того, ДПС передала правоохоронцям факти штучного поділу продажів цими мережами: юрособи залучали до 300 пов'язаних ФОПів на спрощеній системі. Уже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів - 1,72 млрд грн.
"Наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів", - підкреслив головний податківець.
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