Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів

 

Державна податкова службі викрила схему "дроблення бізнесу" у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Telegram.

Він не уточнює назв мереж, але зазначив, що ці "торгові мережі з продажу техніки бренду Apple мають понад 160 магазинів по країні". За даними ЕП, йдеться про "Ябко" та Yabluka.

Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки.

Лише за вихідні в межах майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, податківці виявили 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів - по суті підробних папірців, які лише імітують чеки.

"Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази. За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн грн", - зазначив Кравченко.

Крім того, ДПС передала правоохоронцям факти штучного поділу продажів цими мережами: юрособи залучали до 300 пов'язаних ФОПів на спрощеній системі. Уже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів - 1,72 млрд грн.

"Наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів", - підкреслив головний податківець.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес