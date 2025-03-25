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АНАЛІТИКА

Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда

 

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Стартова ціна становитиме 1,15 млрд грн.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Затверджено умови продажу пакета акцій ПАТ "Сумихімпром" у кількості 1 млрд. 738 млн. 665 тис. 246 штук простих іменних акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі зазначеного товариства, на електронному аукціоні з умовами", - зазначив він.

Також Кабмін затвердив стартову ціну продажу пакета акцій "Сумихімпрому" на електронному аукціоні в розмірі 1 млрд 158 млн. 50 тис. 202 гривні.

Як додав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, до умов продажу включено зобов'язання покупця щодо:

* здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію (у тому числі енергомодернізацію) виробництва в загальній сумі не менше 150 млн грн;

* погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

* погашення заборгованості товариства перед Пенсійним фондом України;

* погашення простроченої кредиторської заборгованості товариства;

* недопущення виникнення податкового боргу;

* спрямування дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та за період, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна України у 2025 році, відповідно до вимог законодавства.

"Сумихімпром" - це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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