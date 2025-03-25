Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда
14:42 25.03.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Стартова ціна становитиме 1,15 млрд грн.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Затверджено умови продажу пакета акцій ПАТ "Сумихімпром" у кількості 1 млрд. 738 млн. 665 тис. 246 штук простих іменних акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі зазначеного товариства, на електронному аукціоні з умовами", - зазначив він.
Також Кабмін затвердив стартову ціну продажу пакета акцій "Сумихімпрому" на електронному аукціоні в розмірі 1 млрд 158 млн. 50 тис. 202 гривні.
Як додав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, до умов продажу включено зобов'язання покупця щодо:
* здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію (у тому числі енергомодернізацію) виробництва в загальній сумі не менше 150 млн грн;
* погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій боргів із заробітної плати та перед бюджетом;
* погашення заборгованості товариства перед Пенсійним фондом України;
* погашення простроченої кредиторської заборгованості товариства;
* недопущення виникнення податкового боргу;
* спрямування дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та за період, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна України у 2025 році, відповідно до вимог законодавства.
"Сумихімпром" - це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Жодного прокурора з фейковою інвалідністю не звільнили - ЦПК
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податківці звинуватили мережі «Ябко» та Yabluka на ухиленні від податків на 286 мільйонів
|Кабмін визначив умови приватизації «Сумихімпрому». Стартова ціна – 1,1 мільярда
|Кабмін затвердив ціну та умови продажу будкомпанії «Укрбуд»
|Рада підтримала створення банку на базі «Укрпошти»
|«Укрпошта» розширює продаж невручених посилок ще на шість регіонів
|Підприємства отримають 17,4 млн грн компенсації від держави за купівлю української техніки
Бізнес
|Прибуток автогіганта BYD зріс на 73% до рекорду: компанія обігнала Volkswagen у Китаї
|IT-індустрія України у 2024 році сплатила $1 мільярд податків
|Китайська Ant Group скоротила витрати на ШІ на 20% завдяки місцевим технологіям
|Google запускає «розумніший пошук» з ШІ у Gmail на Android, iOS та веб-версії
|Більшість дослідників штучного інтелекту називають мільярдні інвестиції у технології – тупиковими
|Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють