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Кабмін затвердив ціну та умови продажу будкомпанії «Укрбуд»

 

Кабінет міністрів України затвердив умови приватизації ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", а також його стартову ціну - 262,6 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, новий власник пакета акцій "Укрбуду" має зберегти профіль діяльності компанії й не допустити звільнення працівників упродовж перших шести місяців.

Крім того, власник має виплатити борги із заробітної плати і перед бюджетом упродовж шести місяців, погасити прострочену кредиторську заборгованість, а також спрямувати до державного бюджету дивіденди за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025-му.

Як повідомлялося, "Будівельна компанія "Укрбуд" входить до переліку великої приватизації. Аукціонна комісія Фонда держмайна України встановила умови і ціну приватизації активу в грудні 2024 року.

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проєктування об'єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу входить 10 дочірніх підприємств, зокрема проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.

Згідно з даними Опендатабот, за результатами 2024 року підприємство зменшило дохід на 61% порівняно з 2023 роком - до 40,6 млн грн, при цьому чистий збиток виріс з 3 млн грн до 13,6 млн грн. Зобов'язання компанії становлять 16,4 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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