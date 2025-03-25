Рада підтримала створення банку на базі «Укрпошти»

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії".

Відповідний законопроєкт №13018-д у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 269 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, мета ухвалення закону - "створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії".

Такі банки зможуть отримати обмежену банківську ліцензію (або переоформити діючу банківську ліцензію на обмежену) і надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам та невеликим підприємствам (у яких чистий річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро), а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта".

Однак на початку грудня минулого року Верховна Рада відхилила схожий законопроєкт №12044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який передбачав створення банків фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією.

Втім, 28 січня Кабмін передав конфісковані у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера акції АТ "Першого інвестиційного банку" (PINbank) Міністерству розвитку громад та територій для подальшої їх передачі "Укрпошті".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснював, що на базі банківської ліцензії PINbank планують створити поштовий банк, але "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів.

Водночас він припускав, що поштовий банк зможе розпочати роботу попри те, що на початку грудня 2024 року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12044 про банк фінансової інклюзії, який мав врегулювати його роботу. Однак, у такому випадку уряду доведеться додатково обговорювати запобіжники у роботі поштового банку з МВФ.