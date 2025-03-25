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АНАЛІТИКА

«Укрпошта» розширює продаж невручених посилок ще на шість регіонів

 

Відтепер жителі Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького також можуть брати участь в аукціонах "Укрпошти" з невручених посилок на "Прозорро. Продажі".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідну послугу "Укрпошта" запустила у травні 2024 року. Якщо клієнт не забирає свою посилку впродовж шести місяців, її продають на торгах. Компанія провела вже 163 аукціони із середньою вартістю лота від 14 до 25 тис. грн.

"З моменту запуску ми бачили, як люди знаходили в лотах усе - від планшетів до велосипедних рам. Це драйв, азарт і водночас можливість для бізнесу. Хтось отримує вигідні товари для перепродажу, а хтось - контент для соцмереж. Що буде у вашій коробці, ми не знаємо", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Посилки об'єднані в лоти зі 100 одиниць і продаються як одне ціле. Адресна інформація видаляється, лоти формуються рандомно й складаються тільки із цілих, не пошкоджених посилок. Ні покупець, ні "Укрпошта" не знають до моменту купівлі, що саме в лотах. Працівники компанії участі в аукціонах не беруть.

Як повідомлялося, до річниці повномасштабного вторгнення "Укрпошта" раз на тиждень проводила аукціон із продажу зброї, виготовленої у часи Російської імперії чи СРСР. На продаж виставлялися револьвери системи "Наган" 1900-1927 років випуску. Під час першого аукціону ціна лоту зросла в сім разів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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