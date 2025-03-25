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АНАЛІТИКА

Підприємства отримають 17,4 млн грн компенсації від держави за купівлю української техніки

 

Міністерство економіки України затвердило виплату 17,4 мільйона гривень підприємцям, які придбали українську техніку в межах програми компенсації 15% вартості. Компенсацію отримають підприємці, які придбали автобуси, причепи, ліфти й енергетичне обладнання від шести українських виробників.

Виплати стосуються заявок, поданих у грудні 2024 року та лютому 2025 року. У січні техніку з переліку Мінекономіки не купували, тому компенсацію не нараховували.

"Ми підписали перші накази щодо виплат у цьому році. Понад 17 мільйонів гривень отримають підприємці, які придбали техніку від шести українських виробників. Це лише початок, адже ми передбачили достатнє фінансування для цієї програми. Вона не лише дозволяє оновити автопарк та обладнання підприємств, але й стимулює вітчизняне машинобудування через збільшення попиту на українську продукцію", - сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Техніка, вартість якої підлягає компенсації:

→ Пасажирські ліфти - ТОВ "Завод Євроформат" (Київ)

→ Автобуси АТАМАН А092Н6 та Еталон A12221 - ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН Україна", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "Еталон Авто"

→ Напівпричепи-цистерни для перевезення нафтопродуктів - ТОВ "Еверласт" (Одеса)

→ Тракторні причепи - ТОВ "Техноторг" (Миколаїв)

→ Інша причіпна техніка - ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.)

Кошти отримають підприємці з таких областей:

* Одеська область - понад 4,2 млн грн

* Львівська область - понад 2,8 млн грн

* Хмельницька область - понад 2,7 млн грн

* Тернопільська область - понад 2,2 млн грн

* Волинська область - 845 000 грн

* Івано-Франківська область - 652 000 грн

Кошти будуть перераховані через банки-партнери. Всього у програму залучено 25 українських банків.

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона охоплює обладнання, виготовлене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%, що входить до затвердженого переліку Мінекономіки. Станом на березень 2025 року до цього переліку внесено понад 250 позицій від 24 українських виробників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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