Bolt відновив показники до довоєнного рівня в усіх основних містах присутності - генеральний менеджер

Онлайн-сервіс таксі Bolt відновив показники до довоєнних майже в усіх основних містах присутності, розповів генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

"Майже в усіх містах присутності ми відновили показники до довоєнних. Звісно, фінансові результати залежать від багатьох факторів. Це може бути і сезонність, коли, умовно, один тиждень - глибокий збиток, один тиждень - прибуток. Ну і загалом ринок дуже динамічний, як ви розумієте", - сказав Павлик і ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив що йдеться про відновлення в грошовому вимірі, а не щодо кількості поїздок.

За словами Павлика, вийти на довоєнні показники компанія змогла ще наприкінці 2023-го - початку 2024 року. Водночас лишились міста де до тих показників, які були до повномасштабного вторгнення, "ми і близько не підійшли". У якості прикладу такого міста генеральний менеджер Bolt в Україні назвав Харків.

В Херсон компанія, за його словами, не встигла вийти. Мала плани по виходу на ринок міста в 2021 році, відклали їх до 2022-го, а потім реалізувати їх не дозволила безпекова ситуація.

У решті міст, де Bolt працював до повномасштабного вторгнення, сервіс присутній.

"Умовно, міста Центральної і Західної частини України, вони краще себе показують, ці міста швидше відновилися, продовжують зростати. Водночас у містах на Сході України ситуація значно гірша", - пояснив Павлик.

Він припустив, що в 2025 році відбудеться невелике зростання доходу порядка 5% рік в порівнянні з показниками торік.

"Фактори впливу наразі - комендантська година, повітряні тривоги, мобілізація, загальна економічна ситуація. У будь-якому разі ми продовжуємо підтримувати Україну, інвестувати. Наші підходи не змінилися, вони лише були вдосконалені в частині акуратності планування", - сказав Павлик.

Сервіс райдхейлінгу Bolt наразі доступний у 41 місті України: Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, Вишгороді, Вишневому, Вінниці, Дніпрі, Дрогобичі, Житомирі, Запоріжжі, Збаражі, Здолбунові, Івано-Франківську, Ірпені, Кам'янець-Подільському, у Кам'янському, Києві, Кременчуку, Кривому Розі, Кропивницькому, Луцьку, Львові, Миколаєві, Мукачеві, Одесі, Полтаві, Рівному, у місті Самар, Стрию, Сумах, Тернополі, Трускавці, Ужгороді, Харкові, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові, Ковелі, Олександрії.