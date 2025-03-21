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Нібулон розширює річкову логістику на Середній та Верхній Дунай
17:06 21.03.2025 |
Українська аграрно-логістична компанія "Нібулон" продовжує міжнародну експансію, виходячи на нові ринки річкових перевезень на Середньому та Верхньому Дунаї. Про це інформує пресслужба компанії.
Першими кроками стали перевезення металопродукції за маршрутами Ізмаїл - Лом (Болгарія) та Ізмаїл - Смедерево (Сербія), виконані буксирами "Переяславський" та "Козацький" із залученням барж власного виробництва.
"Наш флот здатний перевозити різні типи вантажів, і це лише початок. Ми пропонуємо комплексні рішення: експорт зернових у поєднанні з власною логістикою до Констанци та річкові перевезення між портами регіону", - зазначає Сергій Калкутін, директор із логістики Нібулону.
Нібулон пропонує перевезення зернових власним флотом до комерційного транспортування будь-яких вантажів Дунаєм. Це відкриває нові можливості для бізнесу Болгарії, Сербії, Румунії та інших країн регіону.
Компанія зазначає, що здійснює експорт зернових у 75 країн, використовуючи власний річковий флот, забезпечує вантажні перевезення Дунаєм для аграрного, металургійного та будівельного секторів, пропонує гнучкі умови співпраці (DAP, EXW, FCA, FOB) та забезпечує прозорість завдяки онлайн-відстеженню вантажів у реальному часі.
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