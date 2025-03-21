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Meest ПОШТА знизила ціну доставки до Польщі до 299 грн
14:31 21.03.2025 |
Поштово-логістична компанія Meest ПОШТА продовжує розвивати міжнародну доставку та робить її ще доступнішою. Відтепер вартість доставки посилки вагою до одного кілограму до Польщі становить лише 299 грн при оформленні онлайн.
Щоб скористатися найвигіднішим тарифом, потрібно оформити відправлення через додаток Meest ПОШТА або на сайті, запакувати посилку та принести її у найближче відділення чи поштомат мережі. Вартість вмісту посилки не повинна перевищувати 44 євро, інакше доведеться сплачувати мито.
При оформленні посилки у фірмових відділеннях за допомогою співробітника вартість відправлення становить 399 грн. У будь-якому випадку кожен наступний кілограм коштуватиме 40 грн.
"Наша статистика показує, що відправлення до Польщі є одними з найпопулярніших серед клієнтів, і більшість із них обирають саме цифрові канали оформлення посилок. Тож ми щодня працюємо над тим, щоб зробити цей сервіс ще більш доступним. Наразі це найвигідніша пропозиція на ринку доставки з точки зору ціни та термінів", - зазначають у пресслужбі.
Водночас зниження ціни не вплине на терміни доставки - вони залишаються в межах 3-5 робочих днів до Варшави, Кракова, Вроцлава, Познані, Гданська та будь-якого іншого міста Польщі.
Посилка буде доставлена до поштомату або пункту видачі InPost (понад 38 000 точок по всій країні) або кур'єром GLS за єдиним тарифом.
Крім того, група компаній Meest працює на ринку Польщі вже понад 18 років, має налагоджені процеси та необхідний досвід, що гарантує надійну та швидку доставку з України в Польщу.
Meest ПОШТА - український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, компанія вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегментах B2C та B2B і доставляє посилки у понад 70 країн світу - Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки.
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