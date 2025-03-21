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АНАЛІТИКА

Агрохолдинг МХП Косюка придбав 41% акцій одного з найбільших виробників курятини в Іспанії

 

Найбільший в Україні виробник курятини МХП Юрія Косюка підписав договір купівлі-продажу акцій з акціонерами, які володіють понад 41% статутного капіталу UVESA - одного з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.

Про це повідомили у пресслужбі української компанії.

Зазначається, що 4 березня уряд Іспанії офіційно схвалив інвестицію МХП в UVESA та її дочірні компанії.

Згідно з умовами договору, МХП придбала акції UVESA за 225 євро за штуку, з можливістю додаткового платежу до 21,43 євро за акцію, якщо будуть виконані певні зобов'язання після закриття угоди. Інші акціонери UVESA також можуть приєднатися до угоди протягом місяця на аналогічних умовах.

Розрахунок за акції буде здійснено під час закриття угоди. Завершення угоди відбудеться після отримання необхідних регуляторних дозволів, зокрема дозволів на концентрацію, а також дозволу Єврокомісії в межах регламенту ЄС про іноземні субсидії.

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, а також провідний виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Власник - Юрій Косюк, загальна кількість працівників - понад 36 тис. Торгові марки МХП - "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.

Grupo UVESA - один із провідних лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м'яса птиці та кормів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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