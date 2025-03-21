Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк - Рожкова

Повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% несло загрозу падіння капіталу нижче нормативного значення низці банків, але загалом, за попередніми даними, практично всі банки впоралися, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Остаточну картину ми побачимо, коли отримаємо аудиторські звіти у квітні. На сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу... Укрексімбанк", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ще один державний банк - Сенс Банк - має адаптовану програму капіталізації за результатами попередньої оцінки стійкості та рухається в її межах

Рожкова відзначила, що Нацбанк допоміг банкам тим, що встановив досить м'який перехідний період за новими вимогами капіталу, що дозволяє багатьом банкам не порушувати нормативи.

"Також ми дозволили банкам, які за підсумками минулого стрес-тесту потребували додаткового капіталу, внести зміни до програм капіталізації. За попередніми очікуваннями, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким із них, можливо, знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року", - констатувала перша заступниця голови НБУ.

Вона підкреслила, що на сьогодні ризик для фінансової стабільності точно відсутній.

Як повідомлялося, Нацбанк на початку 2024 року заявив про потребу у докапіталізації Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн за підсумками оцінки їхньої стійкості на найближчі три роки за базовим макроекономічним сценарієм.

"Ця сума потрібна для досягнення цільових рівнів достатності капіталу, які гарантуватимуть дотримання банками нормативних значень у прогнозному періоді", - йшлося в публікації НБУ.

Згідно з нею, у 15 банків на момент оцінки не було проблем із достатністю капіталу, а ще два банки - державні Сенс Банк і Укргазбанк - до початку грудня 2023 року змогли довести його до рівня, необхідного для дотримання нормативів адекватності капіталу.

Укрексімбанк створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава. Згідно з даними НБУ на 1 січня 2025 року, банк за загальними активами посідав 3-тє місце з показником 315,5 млрд грн серед 61 активних банків (роком раніше - 285,4 млрд грн). Його чистий прибуток за підсумками року становив 5,56 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж за 2023 рік.

Власний капітал Укрексімбанку на початок цього року складав 14,18 млрд грн проти 9,18 млрд грн роком раніше.