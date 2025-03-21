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АНАЛІТИКА

Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

 

Приватизація державних банків цього року малоймовірна через тривалість процесу, однак перспективи продажу Укргазбанку та Сенс Банку (обидва - Київ) залишаються високими, заявила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Приватизація перших держбанків, на мою думку, цього року це нереально просто фізично, адже це тривалий процес", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" та в той же час відзначила, що вірить в їх успішну приватизацію.

Рожкова нагадала, що через затримку у Верховній Раді президент підписав закон про особливості приватизації держбанків тільки в жовтні 2024 року і зараз необхідно обрати радника, аби процес розпочався.

"Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж у приватному секторі, - щонайменше дев'ять місяців - рік. Загалом шанси (на продаж) є, і досить великі. Наприклад, Укргазбанк - один із небагатьох банків з українським капіталом, який серйозно просунувся в імплементації ESG, позиціонуючи себе як "зелений" банк", - сказала перша заступниця голови НБУ.

Рожкова додала, що націоналізований у липні 2023 року Сенс Банк є наймолодшим з державних банків, тому його приватизація має бути простішою. Вона нагадала, що держава не докапіталізовувала його, і це спрощує розуміння ринкової ціни.

"Тому я вірю в успішну приватизацію цих банків", - резюмувала Рожкова.

За її словами, була зацікавленість Ідея Банком та потенційний інтерес до Сенс Банку серед міжнародних банківських груп, які вже представлені в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням.

"Про істотний зовнішній інтерес як до інвестиції для розвитку говорити передчасно, але він точно з'явиться", - вважає перша заступниця голови НБУ.

За даними Нацбанку, Укргазбанк станом на початок 2025 року посідав п'яте місце за активами (213,72 млрд грн) серед 61-го банку, тоді як Сенс Банк - дев'яте місце (143,73 млрд грн).

Перша віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на початку року повідомила, що Україна готова розглядати продаж державного Сенс Банку і приватизацію частки "Укрнафти".

Уряд утретє подовжив термін пошуку фінансового радника для продажу Сенс Банку та Укргазбанку - з грудня минулого року до березня цього. "Ми також готуємо до продажу два системні державні банки - Сенс Банк та Укргазбанк. До кінця березня 2025 року ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника за прозорою процедурою і після консультацій із міжнародними фінансовими організаціями", - було зазначено в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику за підсумками 6-го перегляду програми EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) у грудні.

Згідно з меморандумом, Україна зобов'язується скорочувати частку держави в банківському секторі, яка за час війни збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи. У цьому ключі в жовтні 2024 року було ухвалено закон №3983-IX про особливості продажу держбанків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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