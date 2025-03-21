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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця призупиняє дію пільгових тарифів на експортні перевезення агропродукції з низки територій

 

У зв'язку із оновленням переліку територій, на яких ведуться бойові дії, з 20 березня 2025 року АТ «Укрзалізниця» призупиняє надання знижки у 30% на експортні перевезення для відправників з цих територій.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті "Укрзалізниці" передає Укрінформ.

Як зазначають в компанії, з 20 березня 2025 року набув чинності наказ Міністерства розвитку громад та територій №376 «Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Ним визнано таким, що втратив чинність, аналогічний наказ Мінреінтеграції №309.

У цьому зв'язку надання знижки у розмірі 30% до встановлених тарифів на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відвантажується із станцій, розташованих на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, включених до переліку територій згідно з наказом Мінреінтеграції, призупинено.

За інформацією "Укрзалізниці", починаючи з 00:00 20 березня перевезення сільськогосподарської продукції для відправників продукції на зазначених територіях здійснюється на загальних підставах.
 

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