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Укрзалізниця призупиняє дію пільгових тарифів на експортні перевезення агропродукції з низки територій
09:50 21.03.2025 |
У зв'язку із оновленням переліку територій, на яких ведуться бойові дії, з 20 березня 2025 року АТ «Укрзалізниця» призупиняє надання знижки у 30% на експортні перевезення для відправників з цих територій.
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті "Укрзалізниці" передає Укрінформ.
Як зазначають в компанії, з 20 березня 2025 року набув чинності наказ Міністерства розвитку громад та територій №376 «Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Ним визнано таким, що втратив чинність, аналогічний наказ Мінреінтеграції №309.
У цьому зв'язку надання знижки у розмірі 30% до встановлених тарифів на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відвантажується із станцій, розташованих на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, включених до переліку територій згідно з наказом Мінреінтеграції, призупинено.
За інформацією "Укрзалізниці", починаючи з 00:00 20 березня перевезення сільськогосподарської продукції для відправників продукції на зазначених територіях здійснюється на загальних підставах.
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