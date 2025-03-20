НКЕК надала «Київстару» код «707» для супутникового мобільного зв'язку

НКЕК надала дозвіл оператору "Київстар" на користування додатковим кодом мережі мобільного зв'язку (Mobile Network Code, MNC) "707" в межах коду країни в системі мобільного зв'язку (МСС) "255". Цей код використовуватиметься для супутникового зв'язку Direct to Cell у співпраці зі Starlink.

Це забезпечить абонентам можливість контролювати та вибирати, в якій радіомережі оператора (наземній чи супутниковій) вони отримуватимуть послуги, пояснює НКЕК.

На першому етапі реалізації Direct-to-Cell дозволить абонентам, які мають смартфони стандарту LTE/4G, здійснювати обмін SMS- та ОТТ-повідомленнями через супутниковий зв'язок. Впровадження нової функції почнеться у 4 кварталі 2025 року.