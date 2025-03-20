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НКЕК надала «Київстару» код «707» для супутникового мобільного зв'язку
17:47 19.03.2025 |
НКЕК надала дозвіл оператору "Київстар" на користування додатковим кодом мережі мобільного зв'язку (Mobile Network Code, MNC) "707" в межах коду країни в системі мобільного зв'язку (МСС) "255". Цей код використовуватиметься для супутникового зв'язку Direct to Cell у співпраці зі Starlink.
Це забезпечить абонентам можливість контролювати та вибирати, в якій радіомережі оператора (наземній чи супутниковій) вони отримуватимуть послуги, пояснює НКЕК.
На першому етапі реалізації Direct-to-Cell дозволить абонентам, які мають смартфони стандарту LTE/4G, здійснювати обмін SMS- та ОТТ-повідомленнями через супутниковий зв'язок. Впровадження нової функції почнеться у 4 кварталі 2025 року.
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