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АНАЛІТИКА

«Київстар» купив сервіс таксі Uklon за $155 мільйонів. Це вдвічі дорожче оцінок Forbes

 

Найбільший мобільний оператор в Україні "Київстар" уклав угоду про придбання провідного українського сервісу таксі Uklon.

Відповідно до умов угоди, "Київстар" придбає 97% акцій групи Uklon за загальну суму $155,2 млн, повідомляється у пресрелізі материнської компанії мобільного оператора Veon.

Раніше аналітики української редакції Forbes оцінювали вартість цієї угоди у $40-80 млн.

Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді. Угода підлягає звичайним умовам закриття та схваленню регуляторних органів, зазначається у пресрелізі.

Uklon працює у 27 містах України та об'єднує на платформі понад 100 тисяч водіїв-партнерів. У 2024 році компанія здійснила понад 100 мільйонів поїздок і понад 3 мільйони доставок. У 2023 році Uklon вийшов на ринок доставки та розширив свою діяльність в Узбекистані, де також працює мобільний оператор Beeline Uzbekistan VEON.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже погодив угоду з придбання мобільним оператором "Київстар" сервісу замовлення таксі Uklon.

Зокрема, АМКУ надав ПрАТ "Київстар" дозволи на набуття контролю над кіпрською компанією Uklon Ltd та українськими товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна".

Співзасновниками компанії Uklon є Сергій Смуст, Віталій Дятленко, а також Дмитро і Вікторія Дубровські, які із серпня 2023 року відійшли від операційного управління і увійшли до наглядової ради компанії.

Нагадаємо, влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують у тому числі державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" - зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року анонсувала перенесення штаб-квартири з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", - заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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