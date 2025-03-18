Фінансові новини
- |
- 18.03.25
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтогаз підписав другий контракт із польською Orlen на постачання американського газу
12:09 18.03.2025 |
НАК "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання близько 100 млн кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) з найбільшою польською енергокомпанією Orlen. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Для виконання цього контакту Orlen придбала у США партію ЗПГ, яка буде доставлена на термінал у Свиноуйсьце, звідки після регазифікації буде відправлена на польсько-український кордон, уточнюють у польській компанії.
Газ надійде до України вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.
Це вже другий контракт на постачання газу, підписаний з Orlen. На початку березня Нафтогаз домовився про постачання також 100 млн кубометрів ЗПГ із партії, яку доставлять у термінал у Клайпеді (Литва). Газ транспортуватиметься газопроводом GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, і далі через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримає Нафтогаз.
"Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру", - прокоментував голова Групи Нафтогаз Роман Чумак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтогаз підписав другий контракт із польською Orlen на постачання американського газу
|«АТБ», «Сільпо» і «Аврора» стали лідерами роздрібної торгівлі за виторгом у 2024р – індекс Opendatbot
|Президент України підписав закон про купівлю обладнання для ХАЕС-№3,4
|Рівнеазот відновив роботу: зупинявся в лютому через перебої з електропостачанням
|Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення – директор Rauta Озейчук
|Приватбанк перерахував державі рекордні податки з прибутку
Бізнес
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android
|Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google
|Китай запроваджує обов'язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, для боротьби з дезінформацією