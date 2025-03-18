Нафтогаз підписав другий контракт із польською Orlen на постачання американського газу

НАК "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання близько 100 млн кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) з найбільшою польською енергокомпанією Orlen. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Для виконання цього контакту Orlen придбала у США партію ЗПГ, яка буде доставлена на термінал у Свиноуйсьце, звідки після регазифікації буде відправлена на польсько-український кордон, уточнюють у польській компанії.

Газ надійде до України вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.

Це вже другий контракт на постачання газу, підписаний з Orlen. На початку березня Нафтогаз домовився про постачання також 100 млн кубометрів ЗПГ із партії, яку доставлять у термінал у Клайпеді (Литва). Газ транспортуватиметься газопроводом GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, і далі через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримає Нафтогаз.

"Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру", - прокоментував голова Групи Нафтогаз Роман Чумак.