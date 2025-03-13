Президент України підписав закон про купівлю обладнання для ХАЕС-№3,4

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про купівлю у Болгарії обладнання для блоків №3,4 Хмельницької АЕС (законопроєкт №11392), передає Енергореформа.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України.

Згідно з ними, закон повернуто з підписом глави держави 13 березня.

Як повідомляла Енергореформа під час прийняття законопроєкту №11392 11 лютого, термін дозволу болгарського парламенту на продаж Україні корпусів реакторів спливає 11 березня.

В бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, якщо закон не буде проголосовано, бо там "сьогодні проросійська історія" в коаліції.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи у своєму у Facebook прийняття закону, звернув увагу, що він погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

"Кабінет Міністрів України підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту", - зазначив Жупанин.