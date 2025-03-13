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АНАЛІТИКА

Рівнеазот відновив роботу: зупинявся в лютому через перебої з електропостачанням

 

ПрАТ "Рівнеазот", що входить до азотного холдингу Ostchem, повністю відновило виробництво мінеральних добрив і вивело ключові цехи на планову потужність. Про це у четвер, 13 березня, LIGA.net повідомила пресслужба Group DF.

За даними компанії, у лютому підприємство було екстрено зупинено через суттєві перебої в постачанні електроенергії.

"Запущено цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех аміачної селітри. Підприємство повністю забезпечене необхідним газом для добрив. Пускові роботи завершено, вже почалося відвантаження готової продукції", - розповів голова правління ПрАТ "Рівнеазот" Михайло Заблуда.

Протягом кількох днів цехи вийдуть на повне завантаження.

Потужність завантаженої лінії аміаку становить 650 тонн на добу, неконцентрованої азотної кислоти - 1000 тонн на добу. Цех аміачної селітри вийде на виробничу потужність 40 000 тонн на місяць.

На початку лютого Укренерго почало запроваджувати обмеження для промисловості та бізнесу. Причиною було пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

Постачання електроенергії побутовим споживачам не обмежували.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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