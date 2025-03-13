Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення – директор Rauta Озейчук

22:50 12.03.2025 |

Новини компаній

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення і допоможуть його прискорити, повідомив директор Rauta, голова ради директорів асоціації «Український центр сталевого будівництва» Андрій Озейчук агентству «Інтерфакс-Україна».

«Металеві конструкції мають великий потенціал використання під час відновлення інфраструктурних об'єктів, насамперед мостів, і захисту енергетичного комплексу», - повідомив Озейчук.

За його словами, сприяти розвитку українського будівельного сектору допоможе партнерство з міжнародними компаніями, стимулювати ринок також можливо завдяки держзамовленням.

«Українські виробники металоконструкцій можуть залучатися іноземними компаніями, які шукають місцевих виробників, для реалізації будівельних проєктів, оскільки сталь є переважним матеріалом для будівництва в більшості країн ЄС», - пояснив він.

Суттєво збільшити обсяги ринку металоконструкцій також можуть мати програми модернізації логістичних хабів, складів і промислових зон, а також активне будівництво модульного житла і соціальних об'єктів з використанням сталевих рішень. Бізнес готовий запропонувати для таких проєктів відновлення інноваційні продукти, наголосив голова асоціації.

Зокрема, технологія безкаркасних будівель із сендвіч-панелей, на яку Rauta отримала патент 2024 року, дає змогу зводити енергоефективні будівлі за лічені дні. Таке рішення може застосовуватися для зведення індивідуальних житлових будинків, швидкомонтованих холодильних камер і холодильних складів, а також інших одноповерхових будівель житлового та комерційного призначення, навів приклад Озейчук.

Комплексне рішення щодо герметичності від Rauta дає змогу власникам будівель додатково економити до 30% витрат на їхню експлуатацію. Технологія заснована на використанні сендвіч-панелей Ruukki серії Energy і враховує всі можливі елементи для забезпечення повітронепроникності конструкції.

2023 року Rauta розробила технологію зведення стін багатоповерхових житлових будівель із застосуванням сендвіч-панелей замість кладки зі штучних матеріалів, що дає змогу збільшити площу реалізованих приміщень на 4,5%, унаслідок чого забудовник отримує приблизно 11% додаткового прибутку, пояснив експерт.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5076
  0,0952
 0,23
EUR
 1
 45,1644
  0,0497
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1272  0,11 0,27 41,7288  0,15 0,35
EUR 44,7480  0,35 0,78 45,5568  0,34 0,76

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес