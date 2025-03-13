Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення – директор Rauta Озейчук

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення і допоможуть його прискорити, повідомив директор Rauta, голова ради директорів асоціації «Український центр сталевого будівництва» Андрій Озейчук агентству «Інтерфакс-Україна».

«Металеві конструкції мають великий потенціал використання під час відновлення інфраструктурних об'єктів, насамперед мостів, і захисту енергетичного комплексу», - повідомив Озейчук.

За його словами, сприяти розвитку українського будівельного сектору допоможе партнерство з міжнародними компаніями, стимулювати ринок також можливо завдяки держзамовленням.

«Українські виробники металоконструкцій можуть залучатися іноземними компаніями, які шукають місцевих виробників, для реалізації будівельних проєктів, оскільки сталь є переважним матеріалом для будівництва в більшості країн ЄС», - пояснив він.

Суттєво збільшити обсяги ринку металоконструкцій також можуть мати програми модернізації логістичних хабів, складів і промислових зон, а також активне будівництво модульного житла і соціальних об'єктів з використанням сталевих рішень. Бізнес готовий запропонувати для таких проєктів відновлення інноваційні продукти, наголосив голова асоціації.

Зокрема, технологія безкаркасних будівель із сендвіч-панелей, на яку Rauta отримала патент 2024 року, дає змогу зводити енергоефективні будівлі за лічені дні. Таке рішення може застосовуватися для зведення індивідуальних житлових будинків, швидкомонтованих холодильних камер і холодильних складів, а також інших одноповерхових будівель житлового та комерційного призначення, навів приклад Озейчук.

Комплексне рішення щодо герметичності від Rauta дає змогу власникам будівель додатково економити до 30% витрат на їхню експлуатацію. Технологія заснована на використанні сендвіч-панелей Ruukki серії Energy і враховує всі можливі елементи для забезпечення повітронепроникності конструкції.

2023 року Rauta розробила технологію зведення стін багатоповерхових житлових будівель із застосуванням сендвіч-панелей замість кладки зі штучних матеріалів, що дає змогу збільшити площу реалізованих приміщень на 4,5%, унаслідок чого забудовник отримує приблизно 11% додаткового прибутку, пояснив експерт.