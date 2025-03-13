Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення – директор Rauta Озейчук

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення і допоможуть його прискорити, повідомив директор Rauta, голова ради директорів асоціації «Український центр сталевого будівництва» Андрій Озейчук агентству «Інтерфакс-Україна».
«Металеві конструкції мають великий потенціал використання під час
відновлення інфраструктурних об'єктів, насамперед мостів, і захисту
енергетичного комплексу», - повідомив Озейчук.
За його словами, сприяти розвитку українського будівельного сектору
допоможе партнерство з міжнародними компаніями, стимулювати ринок також
можливо завдяки держзамовленням.
«Українські виробники металоконструкцій можуть залучатися іноземними
компаніями, які шукають місцевих виробників, для реалізації будівельних
проєктів, оскільки сталь є переважним матеріалом для будівництва в
більшості країн ЄС», - пояснив він.
Суттєво збільшити обсяги ринку металоконструкцій також можуть мати
програми модернізації логістичних хабів, складів і промислових зон, а
також активне будівництво модульного житла і соціальних об'єктів з
використанням сталевих рішень. Бізнес готовий запропонувати для таких
проєктів відновлення інноваційні продукти, наголосив голова асоціації.
Зокрема, технологія безкаркасних будівель із сендвіч-панелей, на яку Rauta
отримала патент 2024 року, дає змогу зводити енергоефективні будівлі за
лічені дні. Таке рішення може застосовуватися для зведення
індивідуальних житлових будинків, швидкомонтованих холодильних камер і
холодильних складів, а також інших одноповерхових будівель житлового та
комерційного призначення, навів приклад Озейчук.
Комплексне рішення щодо герметичності від Rauta дає змогу власникам
будівель додатково економити до 30% витрат на їхню експлуатацію.
Технологія заснована на використанні сендвіч-панелей Ruukki серії Energy
і враховує всі можливі елементи для забезпечення повітронепроникності
конструкції.
2023 року Rauta розробила технологію зведення стін багатоповерхових
житлових будівель із застосуванням сендвіч-панелей замість кладки зі
штучних матеріалів, що дає змогу збільшити площу реалізованих приміщень
на 4,5%, унаслідок чого забудовник отримує приблизно 11% додаткового
прибутку, пояснив експерт.