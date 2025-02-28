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Державне фінансування індустріальних парків тепер обслуговують чотири держбанки
12:41 28.02.2025 |
Сенс Банк став четвертим держбанком, з яким Міністерство економіки уклало договір про співпрацю в межах програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У липні 2024 року аналогічні договори були підписані з Укрексімбанком та Укргазбанком, у серпні - з Ощадбанком.
Ініціатори створення або компанії-управителі індустріальних парків можуть подавати заявки до цих держбанків на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами.
Перший напрямок передбачає грантове фінансування для облаштування індустріальних парків. Держава покриває частину витрат на дороги, зв'язок, газо-, водо- та електропостачання. Це спрощує розвиток парків і залучає інвесторів.
Другий напрямок - компенсація витрат на підключення до інженерних мереж. Це зменшує фінансове навантаження та прискорює запуск об'єктів. Під час воєнного стану компенсація діє лише для приєднання до електромереж.
У 2024 році на розвиток індустріальних парків було спрямовано 925 млн грн. Кошти пішли на:
* Гранти (50% вартості) для облаштування інфраструктури.
* Компенсація 50% вартості підключення до електромереж.
* До 80% фінансування для парків на деокупованих територіях (до 150 млн грн).
Фінансування отримали 13 індустріальних парків, які реалізують 26 проєктів. Ще два комунальні парки отримають кошти у 2025 році. За три роки з'явиться 65 000 кв. м виробничих площ і 26 нових підприємств.
У 2025 році передбачено 500 млн грн на стимулювання індустріальних парків. За результатами першого півріччя сума може бути збільшена.
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