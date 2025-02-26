У Туреччині вже проходять підготовку майбутні працівники заводу Baykar в Україні

У Туреччині, в компанії Baykar, вже проходять підготовку майбутні працівники заводу з виробництва безпілотників, який будують в Україні. Для українського підприємства вже замовили техніку та обладнання.

Про це в коментарі Укрінформу сказав генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар.

"Зараз ми на етапі навчання. У нас 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників. Ми навчаємо їх на базі Baykar, мінімум дев'ять місяців, і протягом навчання додатково прибуватиме нова група людей. Тож ми готуємося - навчаємо людей для підприємства, для запуску виробництва", - розповів Байрактар.

За його словами, вже замовлено техніку та обладнання для підприємства в Україні. "Ми замовили техніку та необхідне обладнання. Тому ми просуваємося вперед. Ми хочемо і сподіваємося на справедливий мир. Хотіли б одразу після цього стартувати. Ми до цього готові. Готуємося і дуже близькі до цього", - додав гендиректор Baykar.

Як повідомляв Укрінформ, турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн дол. у три проєкти в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва безпілотників.