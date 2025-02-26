Рада розблокувала підписання закону про купівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії

Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування результатів голосування за закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Відтак, спікер парламенту зможе підписати відповідний законопроєкт №11392 і передати його на підпис президенту, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він припустив, що президент Володимир Зеленський підпише цей закон найближчим часом.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада ухвалила закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції". Перед цим президент Володимир Зеленський закликав депутатів його підтримати.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Скільки може коштувати добудова двох блоків Хмельницької АЕС?

Міністр енергетики Герман Галущенко розповідав, що загалом вартість завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС з використанням вироблених у Росії реакторів може коштувати Україні приблизно 160 мільярдів гривень, але оновлене техніко-економічне обґрунтування ще не готове. За його словами, для добудови цих двох блоків за російською технологією планують залучити кредитні кошти, але не уточнив подробиць.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з фінансуванням добудови Хмельницької атомної станції "проблем немає", для цього можуть залучити кредитні кошти або гроші інвесторів.

У червні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Однак члени Комітету зауважили, що законопроєкт потребує актуалізації на 2024 рік показників техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Попереднє техніко-економічне обґрунтуванням добудови енергоблоків, затверджене розпорядженням Кабміну № 579-р від 26 липня 2018 року, тоді загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 2017 рік оцінювалася у 72,34 мільярда гривень. "Енергоатом" замовив корегування ТЕО лише на початку лютого цього року.

Втім, "Енергоатом" повідомляв, що вже розпочав підготовчі роботи для добудови цих енергоблоків, не чекаючи схвалення такого рішення Верховною Радою.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).