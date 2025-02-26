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АНАЛІТИКА

«Ліси України» на біржових торгах наростили реалізацію круглої деревини до 96%

 

Господарства ДП "Ліси України" за два тижні другого кварталу торгів деревиною реалізували 723 тис. куб. м продукції на 3 млрд грн і подвоїли відсоток реалізації порівняно з аналогічним періодом 2024, повідомила пресслужба держпідприємства в Facebook.

"Відсоток реалізації, порівняно з таким ж торгами минулого року, виріс чи не у два рази! Одразу забирається практично вся кругла деревина - законтрактовано 96% виставленого ресурсу. Середнє зростання ціни на круглу деревину - 20%. Тож сума укладених контрактів на 300 млн грн перевищує вартість всього виставленого на торги ресурсу, якщо рахувати його по стартовій ціні", - ідеться в повідомленні.

У держпідприємстві зауважили, що найбільший ажіотаж спостерігається в сегменті вільхи-берези. Деревообробники не лише викупили 100% виставленого об'єму, але й підвищили ціну на понад 70%. Стартові ціни на реалізацію деревини сосни на торгах виросли на 13%, 98% з виставленого об'єму сосни було законтрактовано. Трохи меншим попитом користувалися дрова промислового використання (реалізація 82%, середнє зростання ціни на 9%), а на дрова паливні попит виявився вкрай низьким - обсяг реалізації невеликий.

"Країна успішно проходить опалювальний сезон, а запасатися дровами на наступну зиму ще ніхто не поспішає", - зауважили в держпідприємстві.

Виконавчий директор Асоціації деревообробних підприємств України Андрій Циганок серед основних трендів сезону назвав очікування підприємців наприкінці 2024 року проблем із енергопостачанням, тому вони не формували значні запаси сировини, побоюючись простою підприємств. Проте енергосистема витримала, а економічна активність почала відновлюватися. Водночас, за його словами, поновився попит на українську деревину європейському ринку.

Крім того, частина учасників ринку прогнозує зростання курсу валют у другому кварталі, тому намагається заздалегідь конвертувати кошти у матеріальні активи, зокрема у лісопродукцію. Це підсилює попит та створює додатковий тиск на ринок.

"Тривалий час ринок перебував у стагнації, відновлення попиту почалося лише в кінці минулого року, що спонукає компанію працювати над збільшенням пропозиції деревини на ринку. Це дуже не просто з огляду на екологічні обмеження, неможливість проводити лісогосподарську діяльність на замінованих територіях, у прифронтових зонах, колосальний кадровий дефіцит у заготівельників", - резюмували в "Лісах України" та пообіцяли мобілізувати всі ресурси, щоб задовольнити споживачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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