Продаж 245 АЗС: «ПриватБанк», АМКУ і «Макс Енерго Ресурс» під слідством

Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу проти «ПриватБанку», Антимонопольного комітету України (АМКУ) і компанії «Макс Енерго Ресурс», звинувачуючи їх у зговорі на торгах з продажу 245 АЗС. Про це свідчать ухвали Печерського районного суду міста Києва.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, за попередньою змовою службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», АМКУ і окремих суб`єктів господарювання, в порушення вимог законодавства на торгах ДП «СЕТАМ» реалізовано державне майно за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.

Йдеться про 245 автозаправні станції і 33 земельні ділянки, які до 2016 року належали компаніям групи «Приват» і були заставним майном за кредитами «ПриватБанку». У 2016-2021 роках банк отримав ці активи у власність через невиконання боргових зобов'язань.

27 вересня 2024 року банк виставив це майно на продаж через OpenMarket одним лотом за 693 924 505,16 грн. Із 9 учасників торгів 7 відхилили через несплату гарантійного внеску, ще одного - через повернення заявки. У підсумку переможцем стало ТОВ «Макс Енерго Ресурс», яке викупило майно за 693,92 млн грн - лише на 0,3% більше стартової ціни.

При цьому, як встановило слідство, вартість кожного об'єкта (крім тих, що перебувають на окупованій території) була занижена у декілька разів. Для прикладу:

* об`єкт № 1: комплекс будівель та споруд станом на 27.09.2024 був виставлений із початковою вартістю 3 804 400 гривень, однак відповідно до договору іпотеки між ТОВ «Сфєра Плюс» та АТ КБ «ПриватБанк» від 17.08.2016 вартість вказаного майна складала 22 207 584 гривень;

* об`єкт № 92: автозаправна станція станом на 27.09.2024 із початковою вартістю 2 479 070 гривень, однак відповідно до договору іпотеки між ТОВ «Діксон Флайт» та АТ КБ «ПриватБанк» від 10.08.2016 вартість вказаного майна складала 50 425 000 гривень.

«Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою організували продаж державного майна за заниженою вартістю на торгах за результатами яких АТ КБ «ПриватБанк» продало, а ТОВ «Макс Енерго Ресурс» придбало 245 об`єктів нерухомого майна та 33 земельних ділянки», - йдеться в матеріалах суду.

В рамках розслідування цієї кримінальної справи прокуратура подала клопотання про арешт проданої нерухомості, банківських рахунків «Макс Енерго Ресурс» і особистих рахунків директора компанії «МГК Рейл». Саме він надав 41,66 млн грн в якості надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, які в подальшому були використані «Макс Енерго Ресурс» в якості гарантійного внеску. При цьому, таких доходів офіційно у нього не було. Суд ці клопотання задовольнив.