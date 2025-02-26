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В індустріальному парку Епіцентру почали будувати перші заводи
22:52 25.02.2025 |
У місті Городок Хмельницької області на території найбільшого за площею індустріального парку України "Поділля-Городок" почали будувати перші два підприємства. Про це розповів у Facebook народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.
В індустріальному парку площею 150 га будують заводи з виробництва олії та біоетанолу. Вже забили палі фундаменту, а промислове обладнання закупили. Також планується побудувати завод із виробництва біогазу, завод кормів для тварин, теплоелектростанцію на лушпинні соняшника та сонячну електростанцію площею 30 га.
Комплекс забезпечуватиме повний цикл агроперероблювання - від сировини до готової продукції, електроенергії і газу.
На будівництві працює понад 70 одиниць техніки. Для вирівнювання ділянки під будівництво переміщено 3 млн тонн землі, ще 6 млн тонн планується перемістити.
Завершення будівництва та введення в експлуатацію всього комплексу підприємств та електростанцій, підведення інженерної інфраструктури та прокладення 7 кілометрів залізниці заплановано на 2026 рік, буде створено 780 робочих місць. Місто Городок має населення близько 18 000 осіб, Городоцька громада (включно з навколишніми селами) - 38 000.
Інвестор проєкту - компанія "Епіцентр К". Її співвласник Олександр Герега родом із Городка.
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