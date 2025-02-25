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АНАЛІТИКА

Обсяг виданих NovaPay кредитів у 2024р досяг 1,7 млрд грн

 

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) в 2024 році видав 1,7 млрд грн кредитів, повідомила прес-служба компанії.

"2024 рік став для NovaPay періодом активного розвитку кредитного напряму. За цей час компанія запустила нові кредитні продукти - розстрочку і кредити для бізнесу, а загальна сума виданих кредитів склала 1,7 млрд грн", - ідеться в повідомленні прес-служби "НоваПей" у вівторок.

Зокрема, сума позик видана торік малому і середньому бізнесу склала 281,4 млн грн. З моменту запуску в липні 2024 року послуги розстрочки було видано 97 тис. кредитів на 600 млн грн. Середній чек за розстрочкою склав 6,2 тис. грн, повідомили в прес-службі.

Торік було оформлено 123 тис. угод на 746 млн грн в рамках послуги "Посилка в кредит". Середній чек склав 6 тис. грн.

"НоваПей" в 2025 році розширюватиме можливості кредитування, запускаючи нові кредитні продукти для українців та бізнесу, запевнили в компанії.

Раніше повідомлялось, що кількість клієнтів, які використовують мобільний застосунок міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay), з моменту запуску 13 грудня 2023 року сягнула пів мільйона,

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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