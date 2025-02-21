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АНАЛІТИКА

KSG Agro викупив 10% власних акцій для інвестицій у біодобрива та нерухомість

 

Агрохолдинг KSG Agro придбав 1,5 млн власних акцій, що складає 10% їх загальної кількості, у свого основного акціонера Olbis Investments Ltd. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Метою такого кроку є збільшення ліквідності холдингу, яке дозволить KSG Agro диверсифікувати та розширити інвестиційну діяльність на ринках Євросоюзу", - зазначають у пресслужбі агрохолдингу.

Агрохолдинг хоче зробити особливий акцент на інвестиціях у біодобрива. Як частину довгострокової стратегії компанії для посилення фінансової стабільності розглядають також інвестиції у нерухомість.

Першим кроком у впровадженні цієї стратегії є зміцнення фінансового становища та ліквідності компанії шляхом придбання 1,5 млн акцій у її основного акціонера - Olbis Investments Ltd.

Раніше 64,62% акціонерного капіталу холдингу належали Olbis Investments Ltd S.A., а 35,17% були у вільному обігу.

Довідка

KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, діяльність якої пов'язана із виробництвом, зберіганням, переробленням та продажем сільськогосподарської продукції. Голова ради директорів агрохолдингу - Сергій Касьянов.

Регіони діяльності: Дніпропетровська, Харківська, Хмельницька та Херсонська області.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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