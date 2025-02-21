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АНАЛІТИКА

Вартість акцій Ferrexpo обвалився на 30,4% на новині про можливу націоналізацію Полтавського ГЗК

 

Акції гірничорудної компанії Ferrexpo в четвер, 20 лютого, подешевшали на Лондонській фондовій біржі (LSE) 30,41% - до 69,1 пенса після повідомлення, що Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Міністерством юстиції готує звернення щодо націоналізації активів і корпоративних прав одного з основних активі компанії в Україні - ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК).

Це вже друге різке падіння курсу акцій Ferrexpo за лютий, викликане інформацією від українських правоохоронців: 4 лютого після новини про цивільний позов з боку Нацполіції щодо солідарної відповідальності ПГЗК та його генерального директора за збитки на користь української держави на суму 157 млрд грн (біля $3,76 млрд) він обвалився на 51%.

Наразі капіталізація Ferrexpo, як зазначено на сайті LSE, складає GBP413,31 млн ($523,6 млн).

Як повідомило ДБР, зокрема, пропонується націоналізація 541 об'єкта нерухомого майна, що перебувають у власності ПГЗК, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в оренді комбінату на 49 років. Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під'їзних колій. За інформацією Бюро, також пропонується суду розглянути передачу державі 49,5% акцій ПГЗК, які належить найбільшому акціонеру Ferrexpo Костянтину Жеваго, проти якого нещодавно були введені санкції РНБО та президентом України. У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.

Як уточнила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра юстиції Інна Богатих, для того, щоб Мінʼюст звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення активів підсанкційноі особи, треба отримати підтвердження підстав для застосування санкції у виді стягнення. "На даний момент Міністерство юстиції направило відповідні запити до правоохоронних органів, інших служб, прокуратури, які можуть володіти зазначеною інформацією та документами. Відповідей на даний час не отримували", - повідомила Богатих.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Чистий прибуток Ferrexpo за перше півріччя 2024 року склав $54 млн, що на 104% перевищило показник першого півріччя 2023 року, тоді як виручка зросла на 64% - до $549 млн.

Курс акцій Ferrexpo за останній рік коливався у межах від 38,15 пенсів до 124 пенсів, хоча до війни, влітку 2021 року, під час дефіциту гірничорудної сировини у світі курс досягав максимуму у 480,8 пенсів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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