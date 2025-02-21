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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
ДБР ініціює націоналізацію найбільшого активу Жеваго
14:50 20.02.2025 |
Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зокрема, пропонується націоналізація 541 об'єкта нерухомості, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років.
Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під'їзних колій.
Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".
Як повідомлялося, 20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства привласнив понад 370 млн грн.
У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.
Нагадаємо, "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє олігарх-втікач Костянтин Жеваго.
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