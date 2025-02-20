Нафтогазова група JKX заявляє про рейдерську атаку на бізнес в Україні

Британська група JKX Oil & Gas інформує про продовження рейдерської атаки з метою захоплення газовидобувного бізнесу групи на території України шляхом розміщення недостовірної компрометуючої інформації про діяльність групи задля реєстрації кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що кампанію чорного піару проти JKX розпочато ще у 2024 році. Ця кампанія була викликана активною позицією JKX в справі захисту інвестицій в акції компанії "Укрнафтобуріння", які були незаконно арештовані та передані в управління Укрнафти. Нагадаємо, під час управління Укрнафтою Укрнафтобуріння було протиправно позбавлено ліцензії, внаслідок чого компанія, законні акціонери та держава Україна втратили понад 10 млрд грн у вигляді вартості невидобутих вуглеводнів та несплачених податків, що в умовах війни з Росією має ознаки прямої економічної диверсії. Через суспільний резонанс ліцензію було повернуто. Наразі тривають численні судові процеси та розслідуються кримінальні провадження, ініційовані JKX, в яких досліджуються директор Укрнафти Корецький С.Ф. та його спільники. У відповідь на дії JKX рейдери активів висунули в медіа звинувачення JKX в тому, що активи на території країни-агресора, які раніше належали групі, сплачували там податки. Наразі метою Корецького і його спільників є можливе отримання в управління Укрнафти власності JKX в Україні - Полтавської газонафтової компанії через незаконний арешт майна або введення санкцій.

Служба безпеки України 19.02.2025 здійснила ряд обшуків в офісах компанії та домоволодіннях членів виконавчого органу Полтавської газонафтової компанії. Усі слідчі дії провадились без передбачених в такому випадку законом судових рішень із посиланням на нібито невідкладність таких дій.

Звертаємо в черговий раз увагу, що компанія JKX не є українською, а є британською і діє виключно в межах чинного британського законодавства і з моменту введення міжнародних санкцій стосовно країни-агресора негайно приєдналася до всіх санкцій і повністю втратила будь-який контроль над діяльністю належних їй активів на території РФ і, відповідно, не несе ніякої юридичної відповідальності за діяльність непідконтрольних підприємств на території РФ та сплату ними податків. Намагання втягнути Службу безпеки України через спотворені підстави до реалізації планів рейдерів безпосередньо призводить до порушення міжнародних зобов'язань України у сфері захисту інвестицій.

Також нам невідомі дійсні підстави введення РНБОУ санкцій відносно бенефіціарів компанії, яка була власником лише 27,5% JKX і яку було ліквідовано у 2022 році, але з метою спростування недостовірної інформації, яку розміщають недоброчесні медіа, компанія JKX заздалегідь офіційно звернулася до СБУ, ДБР та інших зацікавлених сторін і надала всі підтверджуючі документи про відсутність будь-якого контролю над російськими активами з початку 2022 року.

Стосовно роботи активів групи JKX протягом 2014-2022 років на території РФ повідомляємо, що JKX до 2022 року була публічною компанією в лістингу Лондонської біржі, маючи понад 800 різних акціонерів, і працювала з суворим дотриманням британського законодавства щодо публічних компаній і не мала ніяких обмежень, зокрема санкційних, на наявність активів у РФ. Не слід забувати, що в цей період більшість державних компаній, таких як Нафтогаз України, Укртранснафта тощо, надавали послуги країні-агресору та його монополіям, які поповнювали російський бюджет.

Щобільше, належні JKX активи на території РФ було націоналізовано російськими судами, а JKX визнано екстремістською організацією, що шкодить інтересам РФ, про що ми неодноразово інформували.

JKX вже надала Службі безпеки України повну інформацію з питань, пов'язаних з поширеними в ЗМІ звинуваченнями, та вимагає суворого дотримання процесуального закону, об'єктивності, неупередженості.

Також у звʼязку з першим прецедентом в історії, коли РНБО України як обґрунтування санкцій стосовно фізичних осіб фактично звинуватила публічну британську компанію у фінансуванні країни-агресора, сьогодні вимушені офіційно звернутися до компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства з метою захисту своїх законних прав.

Незважаючи на шалений тиск, JKX продовжуватиме систематичну підтримку Сил оборони України, на яку JKX вже профінансовано допомоги понад 210 мільйонів гривень.