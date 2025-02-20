Укрзалізниця може стати оператором морських перевезень на маршруті Китай – Європа

Частину вантажів, які рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), що з'єднує Китай з Європою, планується спрямувати через Україну, повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський. на засіданні Офісу експортерів у середу.

За його словами, УЗ вже півроку задіяна в проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. При цьому буде задіяно пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки", які УЗ планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.

"Відбулося засідання наглядової ради (в понеділок, 17 лютого - ІФ-У) на якій було погоджено створення нової юридичної особи UZ Cargo East в Казахстані. Це підприємство для роботи по серединному коридору з Китаю до Європи через Україну", - розповів Мураховський.

За його словами, розглядається, що пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки" перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку, потім - з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.

"Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета - створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ", - сказав Мураховський.

Як повідомив директор з комерційної роботи та логістики УЗ, наступне засідання, на якому обговорять зазначений проєкт за участі представників УЗ, відбудеться за два тижні в Баку.

Мураховський додав, що проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна" він відмовився назвати орієнтовні строки запуску проєкту, однак додав, що пороми зможуть транспортувати мінімум два контейнерних потяги на добу, що дасть можливість значно наростити вантажообіг між Китаєм і Європою.

Наразі Китай та Європа підтримують транспортне сполучення через декілька основних маршрутів: один з них - Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ), або "середній коридор" - пролягає через Китай, Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, забезпечуючи альтернативу північному маршруту через Росію. У 2022 році обсяг перевезень цим коридором зріс до 1,5 млн тонн, що свідчить про його зростаючу популярність.

Як повідомлялося, УЗ погодила передачу поромів "Герої Плевни" і "Герої Шипки" до сфери управління Фонду держмайна України: відповідне рішення ухвалило правління компанії на початку березня 2024 року.Тоді в УЗ наголошували, що перевезення вантажів морським і річковим транспортом не належить до основних видів її діяльності. Крім того, на балансах підрозділів компанії відсутні причали для обслуговування і відстою суден, а їхнє використання або оренда потребують значних фінансових витрат.

У відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" в УЗ повідомили, що від часу передачі теплоходів на баланс УЗ пороми не здійснювали морські рейси. Унаслідок російських атак вони не постраждали, однак зараз потребують дорогого ремонту, модернізації та відновлення всіх дозвільних документів.

Крім того, повідомлялося, що у 2017 році правління УЗ розглядало питання про передачу поромів у фрахт (бербоут-чартер). Зокрема, планувалося запустити їх на лінії Одеса - Поті. Однак з об'єктивних причин, зокрема через відсутність на той час порядку розпорядження майном ПАТ "Українська залізниця", відповідне рішення не було реалізовано.

Ще 2015 року відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки" було передано на баланс держпідприємства "Український центр транспортного сервісу "Ліски" (правонаступник - Філія ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця").