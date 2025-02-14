Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Хмельницькій АЕС готується запуск ще чотирьох блоків - Зеленський

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується запуск іще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап - два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап - іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім - компанії Westinghouse - теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції - це буде найсильніша наша станція", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цей проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4644  0,11 0,27 42,0911  0,08 0,20
EUR 43,1548  0,28 0,66 43,8996  0,28 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,01 0,01 41,8300  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес