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На Хмельницькій АЕС готується запуск ще чотирьох блоків - Зеленський
22:31 13.02.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що готується запуск іще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції.
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
"Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап - два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап - іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім - компанії Westinghouse - теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції - це буде найсильніша наша станція", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що цей проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості.
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