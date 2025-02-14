На Хмельницькій АЕС готується запуск ще чотирьох блоків - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується запуск іще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап - два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап - іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім - компанії Westinghouse - теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції - це буде найсильніша наша станція", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цей проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості.