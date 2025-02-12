Парламент запровадив тимчасовий мораторій на банкрутство «Південмашу»

Парламент ухвалив закон, який забороняє до 1 січня 2026 року накладання арешту на майно та кошти ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова».

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За інформацією депутата, документ ухвалений за основу 246 народними обранцями.

Згідно з порівняльною таблицею, підготовленою до другого читання, проєкт закону №12271 пропонує доповнити «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» тимчасовими нормами, які стосуються об'єктів державної власності та діятимуть на період дії воєнного стану.

Зокрема, тимчасово, до 1 січня 2026 року, зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), за якими боржником є ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», а стягувачем - держава, органи Пенсійного фонду України та ін.

Рішення не стосується стягнень заробітної плати, а також рішень про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення.

Закон знімає також арешти, накладені на кошти підприємства до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо підтримки ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» в умовах воєнного стану».

Очікується, що реалізація зазначених змін дозволить не допустити скорочення обсягів замовлень на ракетно-космічну продукцію, пришвидшити відновлення обсягів його виробництва та запуск нових виробничих майданчиків «Південмашу».

Як повідомлялося, 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова")».