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АНАЛІТИКА

Ранковий обстріл Полтавщини: ворог влучив в об'єкт газовидобутку ДТЕК

 

Група ДТЕК повідомила про влучання в об'єкт газовидобутку у Полтавській області; об'єкт не працює.

Про це ДТЕК написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що об'єкт не працює.

"Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", - додали в ДТЕК.
 

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