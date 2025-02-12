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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Ранковий обстріл Полтавщини: ворог влучив в об'єкт газовидобутку ДТЕК
23:16 11.02.2025 |
Група ДТЕК повідомила про влучання в об'єкт газовидобутку у Полтавській області; об'єкт не працює.
Про це ДТЕК написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що об'єкт не працює.
"Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", - додали в ДТЕК.
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