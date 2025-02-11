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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші інвестиції

 

Кабінет міністрів затвердив витрати Укрзалізниці на капітальні інвестиції у 2025 році, які вона може витратити до затвердження фінансового плану. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Гроші будуть витрачені на капітальний ремонт залізничних колій та стрілочних переводів. Заплановано відремонтувати 174 км колій. Також затверджено витрати на ремонт вагонів та локомотивів, на розвиток прикордонних переходів та залізничної інфраструктури (колії шириною 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, схвалена Кабміном сума капітальних інвестицій Укрзалізниці становить 7,7 млрд грн.

З них буде витрачено:

* капремонт колій, вагонів та локомотивів - 2 млрд грн;
* розвиток залізниці на кордоні - 738 млн грн;
* безпека та захист персоналу - 213 млн грн;
* завершення старих проєктів - 1,6 млрд грн.

Згідно з урядовою постановою Укрзалізниця може витратити на капітальні інвестиції до 4% від суми своїх чистих активів до затвердження фінансового плану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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