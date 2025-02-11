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На Полтавщині через російську атаку пошкоджені виробничі потужності Нафтогазу
10:25 11.02.2025 |
Через російську атаку пошкоджені виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області, вживаються заходи для стабілізації газопостачання у цьому регіоні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.
"Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.
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