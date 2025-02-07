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На БТА Банк претендує колишній депутат з Дніпра
14:38 07.02.2025 |
Антимонопольний комітет України минулого тижня дозволив двом громадянам України Вячеславу Мішалову та Дмитру Шевчуку купити АТ "БТА Банк". Про це йдеться на сайті комітету.
У разі, якщо угода отримає погодження Національного банку й буде завершена, Мішалов стане власником 70% акцій, а Шевчук - 30%.
Мішалов - колишній депутат і секретар Дніпровської міської ради. Відомий тим що у 2021 році задекларував 18 000 біткоїнів, що робить його доларовим мільярдером.
Він є керуючим партнером заводу "Днепропрес Сталь", співзасновником інтернет-провайдера "Фрегат", який входить у п'ятірку найбільших в Україні, та видання "Інформатор".
Forbes Україна вказує, що Мішалов і Шевчук є співвласниками мікрофінансової компанії "Є Гроші".
БТА Банк зареєстровано 10 грудня 1992 року, він є правонаступником ВАТ "Український кредитно-торговельний банк". Єдиним акціонером є АТ "БТА Банк" (Казахстан). Кінцевий бенефіціар - казахстанський підприємець Кенес Ракішев. Активи БТА Банку на 1 грудня 2024 року становили 368,5 млн грн, за 11 місяців минулого року він отримав 31,5 млн грн прибутку.
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