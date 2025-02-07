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АМКУ дозволив ОККО придбати контрольну частку мережі електрозаправок ТОКА
23:06 06.02.2025 |
Антимонопольний комітет надав дозвіл АТ "Концерн Галнафтогаз" на набуття контролю над ТОВ "Перша національна мережа електрозаправних комплексів "ТОКА". Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
АМКУ розглянув заяву від 31 грудня 2024 року щодо придбання однією з найбільших автозаправних мереж в Україні ОККО частки у статутному капіталі ТОКА. Це забезпечить компанії понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.
ТОКА співпрацює з мережею ОККО і встановлює зарядки на її АЗК з 2019 року.
У листопаді 2023 року ОККО розгорнула мережу швидкісних електрочарджерів потужністю на 120/150 кВт на двох магістральних автошляхах України. Партнером проєкту стала компанія ТОКА, яка забезпечує сервісне обслуговування чарджерів.
Довідка
ТОКА - українська компанія, заснована у 2015 році, яка є одним із найбільших гравців на ринку зарядної інфраструктури для електромобілів в Україні.
Компанія розвиває національну мережу публічних зарядних комплексів (ЕЗК). Спочатку мережа налічувала 20 станцій, а сьогодні об'єднує понад 200 станцій, на яких можуть одночасно заряджатися більш як 450 електрокарів у Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах України.
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