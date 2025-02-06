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АМКУ надав дозвіл «Київстару» на набуття контролю над компанією UKLON
16:52 06.02.2025 |
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon, повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією UKLON LTD та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна". Такі рішення за п'ятьма заявами "Київстару" ухвалили на сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України", - написав він у Facebook у четвер.
За словами голови АМКУ, комітет дійшов висновку, що дії "Київстар" не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (реклами в онлайн, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).
Як відомо, АМКУ розглядав п'ять заяв "Київстар", які були подані 23 грудні: про надання дозволу на набуття контролю над ТОВ "Тех Уклон", компанією UKLON LTD, ТОВ "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна", ТОВ "Уклон Україна", що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлингу, доставки та онлайн-реклами.
Раніше у "Київстар" повідомляли, що можуть придбати онлайн-сервіс таксі Uklon та інші українські компанії для розвитку комплексної екосистеми цифрових сервісів.
За даними дашборду monobank, на таксі його клієнти витрачають близько 5% коштів, при чому частка Uklon становить близько 46%.
За даними YouControl, Uklon закінчив три квартали 2024 року з виручкою 1,2 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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