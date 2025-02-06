АМКУ надав дозвіл «Київстару» на набуття контролю над компанією UKLON

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon, повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією UKLON LTD та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна". Такі рішення за п'ятьма заявами "Київстару" ухвалили на сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України", - написав він у Facebook у четвер.

За словами голови АМКУ, комітет дійшов висновку, що дії "Київстар" не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (реклами в онлайн, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Як відомо, АМКУ розглядав п'ять заяв "Київстар", які були подані 23 грудні: про надання дозволу на набуття контролю над ТОВ "Тех Уклон", компанією UKLON LTD, ТОВ "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна", ТОВ "Уклон Україна", що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлингу, доставки та онлайн-реклами.

Раніше у "Київстар" повідомляли, що можуть придбати онлайн-сервіс таксі Uklon та інші українські компанії для розвитку комплексної екосистеми цифрових сервісів.

За даними дашборду monobank, на таксі його клієнти витрачають близько 5% коштів, при чому частка Uklon становить близько 46%.

За даними YouControl, Uklon закінчив три квартали 2024 року з виручкою 1,2 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.