Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АМКУ надав дозвіл «Київстару» на набуття контролю над компанією UKLON

 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon, повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією UKLON LTD та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна". Такі рішення за п'ятьма заявами "Київстару" ухвалили на сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України", - написав він у Facebook у четвер.

За словами голови АМКУ, комітет дійшов висновку, що дії "Київстар" не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (реклами в онлайн, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Як відомо, АМКУ розглядав п'ять заяв "Київстар", які були подані 23 грудні: про надання дозволу на набуття контролю над ТОВ "Тех Уклон", компанією UKLON LTD, ТОВ "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна", ТОВ "Уклон Україна", що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлингу, доставки та онлайн-реклами.

Раніше у "Київстар" повідомляли, що можуть придбати онлайн-сервіс таксі Uklon та інші українські компанії для розвитку комплексної екосистеми цифрових сервісів.

За даними дашборду monobank, на таксі його клієнти витрачають близько 5% коштів, при чому частка Uklon становить близько 46%.

За даними YouControl, Uklon закінчив три квартали 2024 року з виручкою 1,2 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3167  0,06 0,15 41,9288  0,09 0,21
EUR 43,0021  0,03 0,08 43,7613  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,19 0,46 41,5200  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес