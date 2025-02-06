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АНАЛІТИКА

Енергоатом торік збільшив виробництво електрики на 2%

 

У 2024 році порівняно із 2023 роком НАЕК "Енергоатом" збільшив виробництво електроенергії на 2% - до 53 млн МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"У 2024 році НАЕК виробила 53 млрд кВт·год електроенергії. Це на 2% більше, ніж було згенеровано у 2023 році і на 12% більше, ніж у 2022-му. При цьому компанія перевиконала план і спрямувала до енергосистеми на 1 млрд кВт·год більше електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом опалювального сезону (з січня по березень і з жовтня по грудень) вироблялося від 5 до майже 6 млн МВт-год щомісяця, а під час ремонтної кампанії у теплу пору року - від 3 до 4 млн МВт-год на місяць.

Торік Енергоатом спрямував 116,3 млрд грн (без ПДВ) зі свого доходу підтримку фіксованих тарифів на електроенергію для населення. До бюджетів усіх рівнів у 2024 році компанія сплатила 28,8 млрд грн податкових платежів, що на 35% більше, ніж у 2023 році.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" у 2024 році планував виробити на атомних електростанціях на 1,2 млн МВт-год. електроенергії більше, ніж у 2023 році.
 

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