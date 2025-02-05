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Оголошено конкурс на посаду голови правління «Укренерго»: супроводжуватиме Korn Ferry
18:27 05.02.2025 |
Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry - одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства", - йдеться в повідомленні.
Документи приймаються до 14 березня.
За матеріалами:
Економічна правда
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