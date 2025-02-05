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АНАЛІТИКА

Оголошено конкурс на посаду голови правління «Укренерго»: супроводжуватиме Korn Ferry

 

Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry - одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства", - йдеться в повідомленні.

Документи приймаються до 14 березня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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