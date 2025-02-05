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АНАЛІТИКА

Найбільший український експортер корпусних меблів побудує новий завод за $14 млн

 

Хмельницький виробник меблів "Аккорд Імпорт" почав будувати новий завод із виробництва корпусних меблів, повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський. Запуск запланований на липень 2025 року.

Інвестиції становлять $14 млн.

Новий завод створить 140 робочих місць і дозволить компанії збільшити виробничі потужності втричі - з 420 000 до 1,2 млн кв. м меблів на місяць. "Це дозволить компанії увійти у топ-5 виробників корпусних меблів Європи", - написав Киселевський у Facebook.

Для забезпечення потреб в електроенергії компанія побудувала сонячну електростанцію на 1,1 МВт та будує додатково 2,8 МВт, а також купила газопоршневу установку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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